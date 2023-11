Met ingang van het nieuwe jaar gaat de programmering van de publieke radiozender NPO Radio 5 op de schop. Er worden een aantal nieuwe programma’s en DJ’s aan de programmering van de radiozender toegevoegd. Ook verdwijnen er een aantal programma’s.

Stefan Stasse

Stefan Stasse presenteert vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur het nieuwe programma The Magical Mystery Tour (KRO-NCRV). Stasse is momenteel nog te horen op NPO Radio 2.

EO

De EO komt met het nieuwe programma De Avond Op Vijf, elke werkdag van 20.00 tot 23.00 uur. De presentatie is van maandag t/m donderdag in handen van Gerja Wolf en op vrijdag in handen van Giovanca Ostiana.

Ron Wacht Op De Nacht stopt

Het programma Ron Wacht Op De Nacht van Omroep MAX stopt eind dit jaar. De laatste aflevering van Ron Wacht Op De Nacht is te horen op vrijdag 29 december van 22.00 tot 00.00 uur. Omroep MAX-directeur Jan Slagter: “Ron Brandsteder is een vaste waarde bij Omroep MAX en zeer geliefd bij onze luisteraars. Hij luidt op de late vrijdagavond het weekend in met zijn kenmerkende, warme stem. Dat we afscheid moeten nemen van zijn radioprogramma betekent niet dat we niks meer van hem zullen horen. Ron wordt zeer gewaardeerd, door zowel collega’s als onze achterban. We zijn in gesprek over nieuwe plannen.”

Wijzigingen

Volgspot met Hijlco Span (KRO-NCRV) verhuist naar de zaterdag en zondag tussen 20.00 en 23.00. De Muzikale Fruitmand (EO) met Petra de Joode is te horen op zaterdag en zondag van 18.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie op de website van de publieke radiozender.