Klanten van de telecomproviders KPN, VodafoneZiggo, Caiway/Delta en T-Mobile, kunnen voorlopig gratis bellen en sms-en van en naar de Oekraïne. Dit heeft alles te maken met de oorlogssituatie in het land.

KPN

“De situatie in Oekraïne gaat ons aan het hart. Daarom brengen we in ieder geval tot eind maart voor mobiel (bellen en sms) en vast bellen naar Oekraïne geen kosten in rekening. Dat geldt voor alle consumenten en zakelijke klanten. Ook maken we voor onze klanten die in Oekraïne zijn roaming (bellen, sms’en en datagebruik) kosteloos“, aldus de aanbieder in een persbericht.

VodafoneZiggo

“Onze gedachten zijn bij iedereen die door de oorlog in Oekraïne wordt getroffen. Vanwege de schrijnende situatie bieden we vanaf nu alle Vodafone-klanten in elk geval de komende twee weken gratis mobiel bellen en sms’en van Nederland naar Oekraïne en vice versa aan. Voor klanten in Oekraïne bieden we ook gratis data aan. Dit geldt voor zowel consumenten als zakelijke klanten“, aldus VodafoneZiggo in een persbericht.

T-Mobile

Ook T-Mobile heeft aangegeven dat haar klanten tot eind deze maand gratis kunnen bellen en sms-en van en naar de Oekraïne. Dit geldt ook voor de merken Tele2, Simpel en Ben. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Juist in angstige en onzekere situaties is het contact met vrienden en familie van onschatbare waarde. Nu dit zo acuut onder druk staat, willen we mensen zo goed mogelijk de kans bieden verbonden te blijven met hun dierbaren.”

Caiway/Delta

Ook aanbieder Caiway/Delta brengt tijdelijk geen kosten in rekening voor verkeer richting Oekraïne “We leven mee met iedereen die wordt geraakt door de situatie in Oekraïne. Juist nu vinden we het belangrijk dat familie en vrienden met elkaar in contact kunnen blijven in deze zeer benauwende situatie. Tot in elk geval zondag 13 maart worden er geen kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de situatie op dat moment maken we bekend we of we deze periode verlengen“, aldus de aanbieder via een persbericht.

SKV

Kabelaanbieder SKV maakte gisteren bekend tijdelijk een aantal televisiezenders uit Oekraïne door te geven via haar kabelnetwerk.