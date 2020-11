Q-top 1000 editie 2020 de hele week te horen op Qmusic

Tot en met vrijdag 20 november staat Qmusic weer helemaal in het teken van de lijst Q-top 1000. De lijst is vanmiddag om 12.00 uur van start gegaan.

“In het teken van jóuw leven”

“De Q-top 1000 staat in het teken van jóuw leven. In deze lijst hoor je tracks uit alle decennia; liedjes die je doen denken aan hoogtepunten in je leven, waardoor je weer even helemaal terug gaat naar dat ene bijzondere moment“, aldus de radiozender. De afgelopen weken kon er gestemd worden op de nummers in de lijst. Luisteraars van de radiozender stemden vorig jaar het meest op Bohemian Rhapsody van Queen. Vrijdagmiddag moet duidelijk worden wie de nummer 1 dit jaar is.

Aftrap

De lijst is vanmiddag afgetrapt door Tom van der Weerd en Bram Krikke met nummer 1000: Phil Collins – Something Happened on the way to heaven. De gehele lijst (met uitzonder

van de 10 hoogste noteringen) vind je hier.

Luisteren

