Qmusic Non-Stop Maximum Hits, dat in de Randstad uitzendt via FM en DAB+, is tijdelijk omgetoverd tot Q Music XMAS.

Non-stop kerstzender

Sinds vandaag is de radiozender Qmusic Non-Stop Maximum Hits omgetoverd tot kerstzender: Qmusic XMAS. Vorig jaar werd de zender ook al tijdelijk omgetoverd tot “kerstzender”. Toen begon de radiozender al begin november kerstmuziek te draaien. De tijdelijke uitzendingen van de kerstzender duren tot en met zondag 26 december.

Luisteren

Qmusic Non-Stop Maximum Hits is in de Randstad te beluisteren via diverse FM-frequenties en DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.