Qmusic zendt komend weekend live uit vanaf het dancefestival Tomorrowland in België. Het festival keert weer terug na twee jaar afwezigheid.

Wereldformaat

Met dj’s van wereldformaat en per editie 600.000 bezoekers is Tomorrowland een van de grootste en meest toonaangevende festivals wereldwijd. Qmusic is daar als exclusief mediapartner bij. Q-dj’s Mattie, Domien, Joost, Stephan, Menno, Wim, Kai, Tom en Bram reizen af naar België om live radio te maken.

Live

Vrijdag en zaterdag maken de Qmusic-dj’s live radio vanaf het Tomorrowland-terrein en brengen zo de sfeer van het festival direct naar de luisteraar. Niemand minder dan Hardwell en Nicky Romero, Afrojack, Sunnery & Ryan en Armin van Buuren komen langs in de studio. Daarnaast zijn er livesets te horen van de dj’s op Tomorrowland. Het festival is al lang en breed uitverkocht, maar Qmusic-luisteraars maken nog deze hele week kans om er last minute bij aanwezig te zijn.

Drie weekeinden

Tomorrowland gaat dit jaar voor maar liefst drie festivalweekenden om de afgelopen gemiste edities in te halen. Meer dan 500 artiesten onder wie Lucas & Steve, Purple Disco Machine, Alesso, Sunnery James & Ryan Marciano, Cat Dealers en Martin Garrix treden op verdeeld over meer dan 10 stages. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Via de televisie is het festival te volgen via One World TV. Deze zender is te zien via onder andere T-Mobile Thuis, Caiway, Delta en Ziggo.

Meer informatie via de website van Qmusic.