Vanaf aanstaande vrijdag is het dancefestival Tomorrowland live te volgen via One World TV. De zender is bij Ziggo te zien via Ziggo TV (kanaal 13).

Nieuwe televisiezender

One World TV is een nieuwe televisiezender van het bedrijf Dutchess Media in samenwerking met de organisatie achter Tomorrowland. Het festival Tomorrowland wordt elk jaar georganiseerd in België en is inmiddels één van de grootste dancefestivals ter wereld. De content van de nieuwe televisiezender is te zien voor klanten van Ziggo, Samsung TV Plus, DELTA, Caiway, T-Mobile en Tele2.

Tomorrowland

One World TV staat deze zomer in het teken van het populaire festival Tomorrowland waar veel Nederlandse en Belgische dj’s draaien. Sinds 1 juli worden hoogtepunten van eerdere edities uitgezonden en van 14 juli tot en met 3 augustus liveoptredens van editie 2022. En buiten de weekenden worden er exclusieve optredens en interviews vanuit de One World Radio studio uitgezonden.

Providers

T-Mobile geeft de zender One World TV door in augustus via kanaal 18. Bij providers Delta en Caiway is de zender te zien via kanaal 999.

Ziggo

Bij Ziggo zijn de uitzendingen van One World TV vanaf Tommorowland vanaf aanstaande vrijdag, 15 juli, te volgen via de zender Ziggo TV. Deze zender is voor alle abonnees te zien via kanaal 13. Overigens wordt er dit weekeinde ook aandacht besteedt aan een dance-festival op Ziggo TV. Via de zender zijn optredens van het dancefestival Neversea te zien. Dit is een dance-festival dat wordt gehouden in Roemenië.