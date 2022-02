Henk Blok gaat het programma versterken als vaste nieuwslezer in de ochtendshow van Radio 10 naast Gerard Ekdom en Evelien de Bruijn. “Door zijn komst kan Evelien zich volledig gaan focussen op haar rol als co-host.”, aldus Radio 10 in een persbericht.

Goede bekende

Henk Blok is een goede bekende voor veel radioluisteraars. Hij verzorgde jarenlang het nieuws bij ‘Evers Staat Op’ op Radio 538 en tot voor kort was hij in de middag te horen bij Radio Veronica. Vanaf vandaag is Henk iedere werkdag van 06.00 tot 10.00 uur te horen bij ‘Ekdom in de Morgen’ op Radio 10.

“Master of the News”

Gerard Ekdom: “Henk is ‘the Master of the News’, heeft een zeer vertrouwd geluid en ik ben dan ook super blij met zijn komst in het team. We zijn als een blok voor hem gevallen”. Henk Blok: “Ik kijk er enorm naar uit om samen met Gerard en Evelien het nieuws van de dag door te nemen op Radio 10. Het voelt vertrouwd om weer terug te zijn in de ochtend. Ik heb er zin in!”

‘Ekdom in de Morgen’ is iedere werkdag van 06.00 tot 10.00 uur te horen bij Radio 10.