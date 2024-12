Radio 972 sluit het jaar 2024 af met de traditionele Radio 972 Jaarmix Marathon. De mix bevat 24 uur lang de beste dancehits van het afgelopen jaar in één grote megamix.

Grote artiesten

Met medewerking van de grootste artiesten en deejays uit de wereld. Zoals Adam Beyer, Nicole Moudaber, John Digweed en Vintage Culture. En uiteraard ontbreken de DJ’s van Radio 972 ook niet, zoals o.a. Mark van Dale, Barry du Nord, DJ Eel!, Paul T, FrenzCook, Alex Ryder en CoerS.

24 uur

De Radio 972 Jaarmix Marathon zendt 24 uur de populairste dancehits van het afgelopen jaar uit “en dat maakt het een unieke non-stop uitzending voor Nederland. Nog nooit werden er zoveel dansbare platen aan elkaar gemixt“, aldus de radiozender in een persbericht. De marathon-uitzending begint op dinsdag 31 december 2024 om 12.00 uur en eindigt op woensdag 1 januari 2025 om 11.59 uur.

Luisteren

Radio 972 zendt uit op DAB+ in heel Zuid-Holland via de de DAB+-kanalen 5C (Den Haag en omstreken), 6D (Rotterdam / Rijnmond) en 12D (Zoetermeer / Capelle a/d Ijssel, Lansingerland). Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie via deze pagina.