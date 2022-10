Vanaf maandag 3 oktober staat de regionale omroep Radio M Utrecht een week lang in het teken van de jaren 60 tijdens de ‘De Week van de Sixties’.

Sixties

“Waan je weer helemaal in de 60’s met de hele week nostalgische muziek, veel leuke prijzen en op vrijdag de Sixties Top 100. Maar er is meer! Dagelijks zijn er gasten in Aan Tafel! die vertellen over de zestiger jaren en vanaf 19.00 uur is het genieten met het programma Super Sixties van Edwin Meerman. In Eveliens Lovesongs worden de mooiste romantische nummers uit de jaren zestig gedraaid.“, aldus de regionale omroep.

Sixties Top 100

De week wordt afgesloten met de Sixties Top 100. Deze lijst wordt samengesteld door de luisteraars van de radiozender. Stemmen kan tot en met donderdag 6 oktober via de website van de radiozender.

Iedereen die stemt maakt kans op een leuke sixties prijs.

Luisteren

De radiozender is te beluisteren in en rond de provincie Utrecht via FM en DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.