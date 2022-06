Per 15 juli aanstaande is Radio Maria alleen nog te beluisteren op het nieuwe landelijke DAB+-netwerk op kanaal 9C. De uitzendingen op het andere DAB+-netwerk (kanaal 11C) worden dan stopgezet. In eerste instantie zou op 1 juli al worden overgeschakeld op het nieuwe DAB+-kanaal.

Nieuw DAB+-netwerk

Sinds 1 mei is Radio Maria te beluisteren via een nieuw landelijk DAB+-netwerk op kanaal 9C. Dit netwerk is de afgelopen periode verder geoptimaliseerd en zou qua dekking nu gelijkwaardig moeten zijn aan het bestaande landelijke commerciële DAB+-netwerk op kanaal 11C. De Katholieke radiozender besluit daarom per 15 juli de uitzendingen via kanaal 11C stop te zetten.

Afschakeling oude frequentie

“Momenteel zendt Radio Maria uit over zowel de oude (11C) als de nieuwe (9C) frequentie. Dat betekent dubbele kosten. Om zo snel mogelijk deze dubbele uitzendkosten te vermijden, proberen we per 15 juli de oude frequentie af te sluiten. In principe pakt uw radio vanzelf de nieuwe frequentie op. “, aldus de radiozender. Wat er met de vrijgekomen capaciteit op kanaal 11C gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Meer informatie via de website van de radiozender.