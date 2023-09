Radio Netwerk Nederland gaat in opdracht van KPN Media Services het oude DAB+-netwerk van de NPO ontmantelen.

Nieuwe exploitant

Sinds 1 september wordt het digitale ethernetwerk van de NPO geëxploiteerd door zenderexploitant Broadcast Partners. Het netwerk op kanaal 12C wordt de komende periode nog verder geoptimaliseerd en zal uiteindelijk 61 zendlocaties tellen.

Ontmantelen

Tot 1 september was KPN de exploitant van het DAB+-netwerk van de NPO. Aangezien het netwerk van KPN per 1 september uit de lucht is gehaald zijn de zendlocaties niet meer nodig. Zenderbedrijf Radio Netwerk Nederland uit Sneek gaat in opdracht van KPN Media Services het netwerk ontmantelen. Momenteel worden op diverse locaties in Nederland de DAB+ installaties van kanaal 12C verwijderd door Radio Netwerk Nederland.