Radio Royaal nu ook als online radiozender gestopt

Radio Royaal is sinds kort niet meer als online radiozender te beluisteren. De radiozender is vervangen door een nieuwe themazender van Radio Decibel: Decibel 80’s Music.

Radio Royaal

Radio Royaal was tot 30 september 2019 te horen in de ether in de Randstad via de FM en DAB+. De etherfrequenties zijn toen overgenomen door Radio Decibel. De radiozender begon haar FM-uitzendingen in februari van dat jaar en nam toen de frequenties van Radio Decibel over. Ook in de periode 2013 tot 2016 is Radio Royaal in de ether te horen geweest in de Randstad.

Radio Royaal was sinds 30 september 2019 alleen online te beluisteren. Ook aan deze online uitzendingen is nu een einde gekomen. De radiozender is vervangen door een nieuwe themazender van Radio Decibel: Decibel 80’s Music.

Decibel 80’s Music

Decibel 80’s Music is de tweede themazender van Radio Decibel. Eerder was de radiozender al gestart met de themazender ‘Sounds of Ibiza’. Radio Decibel zelf blijft te beluisteren in de Randstad via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.

