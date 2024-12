Radio Veronica is vandaag gestart met een nieuwe eindejaarslijst de Top V-1000. De lijst moet een alternatief zijn voor de bekende eindejaarslijsten zoals de Top 2000.

“Totaal iets anders”

Radio Veronica-dj en mede-samensteller van de lijst, Rob Stenders: “We hadden het idee om in de week waarin veel mensen luisteren naar de lijst van de bevriende buren, totaal iets anders te doen… Dus leek het ons geinig om te garanderen niet één liedje te dubbelen met die beroemde lijst.” Frank van ’t Hof: “Een veelgehoorde opmerking is dat ‘Bohemian Rhapsody’ altijd op 1 staat. Nou, dat is een garantie die we alvast kunnen geven. Deze Queen-classic staat niet op 1 in de Top V-1000 of in de rest van de lijst. Iedereen vraagt zich natuurlijk af welk nummer dan wél op nummer 1 staat. Nou, dat houden we mooi nog even geheim tot de finaledag!”

Top V-1000

De Top V-1000 geeft ook een podium aan ‘It Ain’t Over Till It’s Over’, van Lenny Kravitz, ‘Rhythm Is A Dancer’ van Snap, ‘R U Kiddin’ Me’ van Anouk en ‘Desire’ van U2. Onder andere met behulp van AI is een rangschikking gemaakt op volgorde van populariteit. Welke nummers de top 10 hebben gehaald is op oudejaarsdag te horen. De Top V-1000 is vanaf 25 december 9.00 uur tot en met 31 december om 18.00 uur te horen op Radio Veronica. Meer informatie via deze website.