Sinds maandag is in de stationshal van Utrecht Centraal de Radio Veronica Pop-Up Platenzaak geopend. De radiozender biedt naar eigen zeggen met de Pop-Up Platenzaak en de fototentoonstelling verdieping in de ‘Radio Veronica Top 1000 Allertijden’ die tot en met vrijdag 18 november te horen is op Radio Veronica.

Pop-Up Platenzaak

De platenzaak is helemaal in Veronica-stijl ingericht. Platenzaak Concerto exploiteert de pop-up. Voorbijgangers kunnen binnenkomen om hun favoriete plaat te zoeken, nieuwe muziek te beluisteren en even neer te ploffen op de bank.

Fototentoonstelling

Voor wie extra verdieping zoekt in de Radio Veronica Top 1000 Allertijden is in de stationshal ook een fototentoonstelling opgezet. Foto’s van liveoptredens van genoteerde artiesten uit de lijst zijn hier te zien, caught in the act door Nederlandse popfotografen. De foto’s zijn door de fotografen zelf voorzien van tekst en uitleg.

Henny Vrienten

Een speciaal hoekje in de fototentoonstelling is gewijd aan de dit jaar overleden zanger Henny Vrienten. Zijn Nederlandse groep Doe Maar heeft dit jaar maar liefst drie noteringen meer in de lijst dan voorgaande jaren. De radiozender staat zo samen met haar luisteraars stil bij het overlijden van deze bijzondere muzikant.