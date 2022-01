Vanaf zaterdag 22 januari tot en met vrijdag 28 januari staat Radio Veronica in het teken van de ‘Epic 80s’.

80’s

Een week lang herbeleven luisteraars de jaren 80 samen met de Veronica-dj’s en wanen zij zich in het tijdperk van artiesten als The Smiths, Grandmaster Flash, Doe Maar, Talking Heads en Siouxsie and the Banshees. De week wordt zaterdagavond afgetrapt met een 80s popquiz. Luisteraars kunnen hun favoriete 80s-plaat tippen tijdens ‘De Bonanza’ en via de social kanalen van Radio Veronica en uit alle suggesties rolt een ‘80s Top 100’ die op vrijdag 28 januari wordt uitgezonden.

80s popquiz

Radio Veronica-dj’s Rob Stenders, Tim Klijn en Marisa Heutink trappen de ‘Epic 80s’-week af met een popquiz op zaterdagavond 22 januari, waarbij ze samen met luisteraars muzikale herinneringen ophalen aan het beste uit de jaren 80. De quiz begint om 19.00 uur en is live te volgen op Radio Veronica en via radioveronica.nl. Luisteraars kunnen zich opgeven via de site, meespelen kan alleen of met een team.

80s Top 100

Van 22 tot en met 28 januari gooit Radio Veronica het muziekformat om en worden luisteraars getrakteerd op de beste tracks uit de jaren 80. Luisteraars hebben zelf ook invloed en kunnen hun favoriete 80s-platen aanvragen tijdens ‘De Bonanza’ en tippen via de social kanalen van Radio Veronica. Op basis van deze suggesties stelt de zender de ‘80s Top 100’ samen, die op vrijdag 28 januari van 09.00 uur tot 19.00 uur te horen is.

Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale radiopakketten) en wereldwijd via Internet.