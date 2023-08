Vrijdag 1 september verhuist Radio Veronica op FM. De radiozender is dan te horen op het frequentiepakket waar momenteel SLAM! te horen is. De radiozender zendt in verband met de verhuizing naar het nieuwe FM-pakket vanaf 25 augustus de Housewarming Hitlijst uit.

Housewarming Hitlijst

“Voor onze nieuwe buren én oude vrienden zenden we vanaf 25 augustus de hele week de Housewarming Hitlijst uit. Daarin hoor je de Veronica classics die van 1960 tot nu het allermeest zijn gedraaid“, aldus de radiozender. De luisteraar heeft ook een stem in de hitlijst.

Uitzending

De Housewarming Hitlijst gaat op vrijdag 25 augustus om 09:00 uur van start en is vanaf dan elke dag van 06:00 tot 23:00 uur te horen op Radio Veronica. De lijst met de meest gedraaide Veronica classics eindigt op vrijdag 1 september om 18:00 uur.

Nieuwe frequenties op FM

Door de gehouden frequentieveiling is Radio Veronica vanaf 1 september te beluisteren via het huidige FM-pakket van SLAM!. SLAM! verliest haar landelijk dekking via FM maar blijft landelijk te beluisteren via DAB+. In de Randstad gaat de radiozender uitzenden via het huidige FM-pakket van Joe 70’s en 80’s Hits.

Nieuwe frequenties Radio Veronica vind je hier.

Nieuwe frequenties SLAM! vind je hier.

Afbeelding

FM-frequenties Radio Veronica per 1 september 2023