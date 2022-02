Radio Veronica staat vanaf vanavond een week lang in het teken van de jaren 70 tijdens de ‘Super 70s’ week.

Themaweek

Vanavond om 19.00 uur presenteren Rob Stenders, Tim Klijn en Marisa Heutink een 70s popquiz die hét startschot is voor de speciale themaweek. Vanaf dan duiken de dj’s en luisteraars van Radio Veronica een week lang in het tijdperk van de funk, punk, disco en rock en nemen artiesten als Fleetwood Mac, Pink Floyd en Stevie Wonder de muziekprogrammering over.

Luisteraars kunnen hun favoriete 70s-plaat tippen tijdens ‘De Bonanza’ en via de social kanalen van Radio Veronica en op basis van alle favorieten stelt de zender een ‘70s Top 100’ samen die op vrijdag 25 februari van 09.00 uur tot 19.00 uur te horen is.

70s popquiz

Radio Veronica-dj’s Rob Stenders, Tim Klijn en Marisa Heutink trappen de ‘Super 70s’ week vanavond om 19.00 uur af met een popquiz, waarbij ze samen met luisteraars muzikale herinneringen ophalen aan het beste uit de jaren 70. De quiz begint om 19.30 uur (deur open om 19:00 uur) en is live te volgen op Radio Veronica en via radioveronica.nl. Luisteraars kunnen zich opgeven via de site, meespelen kan alleen of met een team.

70s Top 100

Van 19 tot en met 25 februari draait Radio Veronica de beste tracks uit de jaren 70. Luisteraars hebben zelf ook invloed en kunnen hun favoriete 70s-platen aanvragen tijdens ‘De Bonanza’ en tippen via de social kanalen van Radio Veronica. Op basis van deze suggesties stelt de zender de ‘70s Top 100’ samen, die op vrijdag 25 februari van 09.00 uur tot 19.00 uur te horen is.

Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.