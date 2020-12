Radio West begint het nieuwe jaar met ‘Nummer 1-week’

Radio West begint de eerste week van 2021 met de ‘Nummer 1-week’. De hele week worden er alleen maar nummer 1-hits gedraaid op de regionale radiozender voor de regio Zuid-Holland noord.

“Nieuwe jaar goed beginnen”

‘Je kunt het nieuwe jaar maar één keer goed beginnen. Daarom denken we dat een Nummer 1-week prachtig past in de eerste week van 2021‘, zegt presentator Patrick van Houten. Vanaf maandag 4 januari draait de zender alleen maar hits die bovenaan hebben gestaan in ons land. Van de Golden Earring tot Gerard Joling, van Wham tot Olivia Newton-John en John Travolta en van The Cats tot Suzan & Freek.

Top 60

Op vrijdag 8 januari sluit Radio West de week af met de Nummer 1-Top 60. Marjolein Visser en Justin Verkijk draaien vanaf 14.00 uur de populairste nummer 1-hits. Marjolein Visser daarover: ‘Een hitparade heeft iets magisch. Het aftellen bouwt de spanning op en als radiomaker is het altijd al een droom voor mij geweest om een keer de Nederlandse Top 40 te presenteren. Nu wordt het een Top 60 met nummer 1-hits uit de geschiedenis van die hitlijst. Daar heb ik nu al zin in!’

De radiozender is in de regio Zuid-Holland te beluisteren via FM / DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie op de website van Omroep West.