Radio West in het teken van de jaren tachtig

Radio West staat de komende week in het teken van de jaren tachtig. De week wordt afgesloten met een speciale hitlijst: de Amazing 80’s Top 80.

De 80’s herleven

Vanaf vandaag, zaterdag 28 augustus, laat de regionale radiozender Radio West de jaren tachtig herleven. “Muziek en herinneringen, daar draait het zeven dagen lang om“, aldus de radiozender.

Muziek

Dag en nacht komt er alleen maar muziek uit de jaren tachtig voorbij: van Harry Klorkestein tot Bananarama, van BZN tot Toto en van Rick Astley tot Gerard Joling.

Top 80

Het sluitstuk van de themaweek is de Amazing 80’s Top 80 op vrijdag 3 september tussen 11.00 en 19.00 uur. Luisteraars stellen deze ultieme jaren tachtiglijst samen. Ronald van der Geer is één van de presentatoren: ‘Ik verwacht natuurlijk wel een paar noteringen van de Golden Earring die het geweldig deden met When the lady smiles en Twilight zone in de eerste helft van het decennium, maar Queen, Doe Maar en Michael Jackson zullen vast ook niet ontbreken.’

Stemmen kan via de website van de radiozender. Luisteren naar Radio West kan in delen van Nederland via FM, DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Programmering

Per volgende week zondag, 5 september, past Radio West ook haar programmering op de zondag aan. Naar aanleiding van reacties van luisteraars is het programma ‘Muziek van Alle Tijden’ uitgebreid met een extra uur. Daarnaast krijgt het zomerprogramma ‘Vroeger werd Later’ een vaste plek in de programmering. Hiermee vervallen de non-stop muziekuren in de middag en geeft Radio West ook op de zondag een volledig gepresenteerde invulling aan de programmering tussen 7.00 uur en 21.00 uur.