Radio West terug naar de jaren ’60 met Sweet Sixties

Vanaf zaterdag 31 oktober staat Radio West een week lang in het teken van de jaren zestig. Tijdens de Sweet Sixties is er een week lang alleen maar muziek uit de jaren zestig op de regionale zender te horen.

Nieuwsfeiten

Naast muziek uit de jaren zestig worden er ook nieuwsfeiten uit die rumoerige periode opnieuw onder de aandacht gebracht en wordt gesproken met bekende mensen uit die tijd. Sweet Sixties is te horen vanaf zaterdag 31 oktober t/m vrijdag 6 november op Radio West

Sweet Sixties

“Het was de tijd van de koude oorlog, de moord op de Amerikaanse president Kennedy en de eerste mensen op de maan. De jaren zestig: een tijd waarin veel gebeurde, zowel in het nieuws als op het gebied van muziek. Een week lang het gevoel hebben dat je terug bent in de jaren zestig, maar dan natuurlijk wel met het nieuws van nu. Dat is wat Radio West vanaf 31 oktober gaat doen met Sweet Sixties.”, aldus de regionale radiozender in een persbericht.

Muziek

In alle programma’s -inclusief de non-stop muziek in de nacht- is alleen maar muziek te horen uit de jaren zestig van de vorige eeuw; van The Beatles naar The Blue Diamonds en van Elvis Presley naar Willy Alberti. Maar ook hits van Haagse bands zoals Shocking Blue, The Motions en –toen nog met een ‘s’ erachter- Golden Earrings zullen te horen zijn.

Naast veel muziek zijn er gesprekken met luisteraars over die tijd en worden er interviews gehouden met bekende gasten over de jaren zestig. Ook blikken de presentatoren terug op de belangrijkste (sport)nieuwsfeiten uit het binnen- en buitenland uit die tijd.

Winnen

Tijdens Sweet Sixties zijn in alle spelletjes die op Radio West te horen zijn, met name de kenniskwis ‘De Westweter’ prijzen te winnen die over de jaren zestig gaan of daar mee te maken hebben, zoals een mooie retro DAB+ radio.

Radio West is ook te beluisteren via Internet.

Meer informatie via de website van de regionale omroep: