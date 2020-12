Radioprogramma Radio Doc gaat verder als podcast: DOCS

Vanaf 1 januari 2021 gaat Radio Doc (NTR/VPRO), hét documentaireprogramma van NPO Radio 1, door als podcast-only programma onder een nieuwe naam: DOCS.

Laatste aflevering

De laatste aflevering van Radio Doc op zondagavond 27 december is daarom een speciale: je hoort vier documentaires die op een bijzondere manier tot stand zijn gekomen en en de makers vertellen daarbij over het maakproces. Verder in de uitzending een voorproefje van de onderwerpen die begin volgend jaar in DOCS geprogrammeerd staan.

DOCS

DOCS, een samenwerking NTR/VPRO, begon 15 jaar geleden als een wekelijkse radio-uitzending en is sindsdien drie keer van naam veranderd: Radio Atelier werd Holland Doc Radio en toen Radio Doc. Vanaf 1 januari 2021 zijn de documentaires te beluisteren als podcast-only programma. Vandaar een nieuwe naam, een nieuwe vormgeving en ook een nieuwe presentatrice: Misha Melita.

Elke woensdagochtend

Na de extra lange laatste uitzending van Radio Doc, op zondagavond 27 december, zal er vanaf 6 januari in DOCS elke woensdagochtend een nieuwe documentaire te horen zijn. Te vinden op het podcastplatform van Radio 1 en de bekende podcast-apps.

Meer informatie: https://www.nporadio1.nl/radio-doc