Radioreclamebestedingen stijgen in eerste kwartaal 2021

De totale netto radioreclamebestedingen in het eerste kwartaal van 2021 stijgen met 2,3% tot 36 miljoen euro. Dit bericht het Radio Advies Bureau (RAB).

Digitale radioreclamebestedingen

Voor het eerst geeft RAB ook inzicht in de digitale radioreclamebestedingen: 1,5 miljoen euro in het eerste kwartaal.

Adverteerders ontdekken digitale radioreclame

“Steeds meer adverteerders maken gebruik van deze hybride reclamemogelijkheden, zij zetten ook de specifieke internet radiokanalen in voor hun reclameboodschappen. Digitale radioreclame heeft als voordeel dat er nog specifieker getarget kan worden“, aldus RAB. De groei van radioreclame komt dan ook vooral op het digitale conto. De omzet in de radioreclameblokken kent een lichte stijging en komt uit op 32,3 miljoen euro. Voorheen was de digitale radioreclame-omzet onderdeel van de totale spotomzet. De non-spot omzet is 2,3 miljoen euro.

Branches en adverteerders

De top drie branches ziet er in pandemie tijd als volgt uit: 1. Telecom, ICT, 2. Media 3. Zakelijke Dienstverlening. Het is daarbij niet verwonderlijk dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de grootste adverteerder was in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarna volgen op afstand Telecom aanbieders KPN en T-Mobile. A.S. Watson en ANWB completeren de top vijf van de radio-adverteerders. Ook de politieke partijen hebben radio veelvuldig ingezet in hun campagnes om de stemmers te bereiken. D66 was de grootste radioadverteerder in deze categorie.