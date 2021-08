Radiospel ‘Het Geluid’ weer van start op Qmusic

Qmusic is van start gegaan met de 31e editie van het radiospel ‘Het Geluid’. Elk uur mag een luisteraar raden wat Het Geluid is. Bij een fout antwoord, wordt Het Geluid honderd euro meer waard.

Meespelen

Iedereen kan gratis meespelen via de Qmusic app. Tijdens het zogeheten Aanmeldmoment, elke werkdag rond 07.00 en 12.00 uur, kunnen luisteraars zich met één druk op de knop aanmelden. Elk uur mag een luisteraar een antwoord geven op de radio. Tijdens de SuperRonde om 7.30 uur, mogen zelfs drie luisteraars het achter elkaar proberen. Bij een fout antwoord stijgt de waarde van Het Geluid met honderd euro.

Recordbedragen

In 2019 won de 36-jarige Kirsten maar liefst €100.000 met het geluid van ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand.’ Andere geluiden die veel opleverden waren het ‘vastklikken van het lipje van een fotolijstje’ in 2017 (waarde: €63.700) en een ‘telefoon in een beschermhoesje klikken’ in 2011 (waarde: €63.500). In totaal heeft Qmusic meer dan een miljoen euro uitgekeerd aan gelukkige prijswinnaars.

Het Geluid met Google

Naast het spel op de radio kan iedereen nu ook oefenen voor Het Geluid via Google Home, Google Nest, een smartphone of tablet. Door te zeggen ‘Hey Google, ik wil praten met Het Geluid van Qmusic‘, wordt het spel geactiveerd. Dj Kai Merckx presenteert het spel op Google en spelers kunnen de strijd aan gaan met andere Q-luisteraars, of ze kunnen vrienden uitdagen om het spel te spelen.

