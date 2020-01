Radiozender 8FM verder als Classics Only op Internet en kabel

Per vandaag gaat radiozender 8FM uit Noord-Brabant verder onder de naam ‘Classics Only’. De radiozender is landelijk te beluisteren via de digitale kabel en wereldwijd via Internet.

FM en DAB+

8FM was tot 1 november in Noord-Brabant te horen via de FM en in heel Zuid Nederland via de digitale ether middels DAB+. Per 1 november heeft de eigenaar van 8FM, TiDa BV, op een groot deel van de FM-frequenties in Noord-Brabant de radiozender vervangen door Radio 10 Brabant. Dit programma wordt geproduceerd door Talpa in Hilversum.

RADIONL

8FM was sindsdien alleen nog te horen in de regio Cuijk/Uden/Mill/Boxmeer via de FM op 95.3 MHz en de daaraan gekoppelde DAB+-capaciteit in Zuid Nederland. Per vandaag, woensdag 1 januari 2020, is op deze frequenties RADIONL te horen. Hierdoor heeft de radiozender 8FM geen etherverspreiding meer en komt er meteen een einde aan de naam ‘8FM’.

Classics Only

Per vandaag gaat 8FM verder onder de naam Classics Only. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via de digitale radiopakketten van Ziggo (kanaal 822) en KPN (kanaal 817) diverse analoge radiopakketten in Noord-Brabant en wereldwijd via Internet.

Meer informatie op de website van de radiozender.