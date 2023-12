Radiozender Hollands Palet hervat toch haar uitzendingen. De radiozender trok op 1 december nog de stekker eruit maar gaat nu toch verder via Internet en enkele digitale radiopakketten.

Niet meer via DAB+

Sinds 1 december is Hollands Palet gestopt met haar uitzendingen via DAB+ in de regio Den Haag en Internet. Ook was de radiozender te horen via Den Haag Totaal, een radiokanaal van de Haagse publieke lokale omroep. “De kosten van het uitzenden werden steeds hoger vanwege de toename van het aantal DAB radio’s. Inkomsten uit sponsering en reclames van adverteerders bleven helaas uit“, aldus de radiozender over het stopzetten van de uitzendingen.

Door via Internet

Radiozender Hollands Palet heeft echter besloten toch weer verder te gaan met haar uitzendingen. “Vele reacties op het beëindigen van medewerkers en luisteraars ontvingen wij de afgelopen weken. Dat heeft het bestuur van de vereniging tot het besluit gebracht de uitzendingen via internet te hervatten“, aldus de radiozender. Er zal niet meer worden uitgezonden via DAB+ maar wel via Internet. Daarnaast is de radiozender weer te horen via Den Haag Totaal. Deze radiozender is in de regio Den Haag te beluisteren via KPN en Ziggo. Aanbieder Odido zendt de radiozender zelfs landelijk uit via kanaal 2136.

Meer informatie via de website van de radiozender.