Ziggo heeft het digitale radiopakket in de regio Den Haag uitgebreid met de radiozenders Den Haag Totaal en FunX editie Den Haag.

Einde analoge radio

Ziggo heeft al enige tijd geleden het analoge radiopakket in de regio Den Haag uitgeschakeld. Via dit analoge radiopakket was in Den Haag de radiozender Den Haag Totaal te beluisteren. Den Haag Totaal is het tweede kanaal van de Haagse lokale omroep Den Haag FM. Via Den Haag Totaal zijn onder andere de programma’s van Radio Hollands Palet te beluisteren.

In grote delen van de regio Den Haag was ook de Haagse editie van de publieke radiozender FunX te beluisteren via het analoge radiopakket. Met het verdwijnen van het analoge radiopakket was ook het beluisteren van Den Haag Totaal en FunX editie Den Haag niet meer mogelijk bij Ziggo. Daar is sinds kort verandering in gekomen.

Digitale radio

Sinds kort zijn de radiozenders Den Haag Totaal en FunX editie Den Haag weer in de hele regio Den Haag te beluisteren via het digitale radiopakket van Ziggo. Den Haag Totaal is te beluisteren via kanaal (1)920 en FunX editie Den Haag op kanaal (1)921. De radiozenders zijn ook te beluisteren in de regio Den Haag via de radio-app van de Mediabox. De radiozenders zijn te beluisteren via het Ziggo-netwerk in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Rijswijk, Delft en Zoetermeer.

HD-kwaliteit

Daarnaast zijn sinds kort de lokale televisiezenders van Midvliet TV / Leidschendam-Voorburg (kanaal 41), Feel Good TV / Pijnacker-Nootdorp (kanaal 43) en Haaglanden TV / Rijswijk (kanaal 44) te zien in HD-kwaliteit in de regio Den Haag via digitale tv-pakket van Ziggo.