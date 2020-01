Radiozenders Talpa in HD-kwaliteit te horen bij JUKE

De radiozenders Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica zijn vanaf nu in HD-kwaliteit te beluisteren via de streamingdienst JUKE. Dit maakt eigenaar Talpa bekend via een persbericht.

HD Audio

JUKE is de eerste partij in Nederland die radio en muziek in de hoogst mogelijke geluidskwaliteit aanbiedt op deze schaal. Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica zijn per direct te beluisteren in HD kwaliteit. HD audio is beschikbaar via de site, de app, de Sonos app van JUKE en binnenkort ook op Smart TV.

“Innovatie”

Patrick Goldsteen, Managing Director JUKE: “Uit onderzoek blijkt dat het aanbod en bezit van kwaliteitsspeakers, headsets en DAB+ in de auto en voor thuis in steeds sneller tempo groeit. Ook onze gebruikers geven aan behoefte te hebben aan hoge kwaliteit audio, om zo het meeste uit deze high end apparaten te halen. JUKE introduceert daarom als eerste in Nederland nu ook radio en non-stop muziek in HD. HD Audio via JUKE is daarmee een innovatie gemaakt met en voor gebruikers.”

Streams

Normaal gesproken liggen radiostreams aangeboden via internet zo rond de 64-128 kpbs (kilobit per seconde), met HD Audio is dit 320 kbps. Bijna 2,5 keer zo hoog dus.