Radiozenders tevreden over luistercijfers van 2020

Radiozenders zijn tevreden met de luistercijfers over het jaar 2020. Zowel Talpa, NPO als Qmusic melden dit in diverse persberichten.

Talpa: De grootste

In 2020 was Talpa Network wederom de grootste speler in de radiomarkt. De zendergroep, bestaande uit Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica, realiseerde een gemiddeld marktaandeel van 40,1% over het hele jaar in de doelgroep 20-49 jaar. Gezamenlijk bereikten de radiozenders van Talpa Network wekelijks 6,9 miljoen Nederlanders, waardoor ze eind 2020 opnieuw op kop staan in 10+. De radiozendergroep van de NPO volgt met 21,3% marktaandeel. Dit blijkt uit de meest recente luistercijfers van NLO/GfK aldus Talpa in haar persbericht.

Marc Adriani, Directeur Radio: “Ook onze zendergroep heeft een hectisch jaar achter de rug. Met name bij 538 merkten we dat Nederland thuis ging werken en de luisterplek verplaatste van de auto naar huis. Daarnaast hebben we als bedrijf helaas moeten reorganiseren. Desalniettemin zijn we wendbaar gebleken en hebben we als groep onze organisatie en programmeringen aangepast. Met onder meer events die passen bij de huidige tijdsgeest en belevingswereld van onze luisteraars als resultaat.”

Qmusic: “Fantastisch jaar”

Het is radiozender Qmusic in een bijzondere tijd gelukt marktleider te worden over het hele jaar, in de doelgroep 20-49 jaar. De zender noteerde in 2020 een groei van 17% in die doelgroep (van 14,9% in 2019 naar 17,5% in 2020) en 12% in de brede doelgroep 10+ (van 9,3% naar 10,4%). Dit was het beste jaar ooit voor Qmusic.

Dave Minneboo, programmadirecteur Qmusic: “Deze jaarcijfers zijn ongekend. In een bijzondere tijd is het Qmusic gelukt de meest beluisterde radiozender te worden in de doelgroep 20-49 jaar. Over het hele jaar is ons marktaandeel met een waanzinnige 17% gestegen in de doelgroep 20-49 jaar en 12% in 10+”

NPO: Groei voor vierde jaar op rij

Het luistertijdaandeel van de landelijke radiozenders van de publieke omroep is in 2020 voor het vierde jaar op rij gegroeid. NPO Radio 1, 2, 4, 5 en NPO 3FM zijn samen goed voor een gemiddeld luistertijdaandeel van 31,2%. In 2016 bedroeg het gezamenlijke luistertijdaandeel nog 28,9%.

Jurre Bosman, directeur NPO Audio: “In een jaar waarin heel veel anders was, zijn de radiozenders van de NPO voor veel luisteraars een vertrouwd baken gebleven. Berichtgeving rond corona op onze nieuws- en sportzender NPO Radio 1 staat centraal in tal van live uitzendingen en podcasts.”