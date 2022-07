De publieke Italiaanse radiozender RAI Radio 1 is vanaf 11 september niet meer te beluisteren op de middengolf. De Italiaanse publieke omroep RAI stopt vanaf die datum met uitzendingen via de middengolf.

Zenders

Momenteel zendt de Italiaanse omroep RAI haar radioprogramma RAI Radio 1 via diverse steunzenders op de middengolf. Zo zijn er steunzenders in Pisa, Milaan, Turijn en Rome. De uitzendingen via deze zenders wordt echter per 11 september beëindigd. De uitzendingen via de middengolf zijn te duur en de Italiaanse omroep zet in op verspreiding via FM en DAB+. Daarnaast blijft de radiozender te horen via DVB-T en wereldwijd via Internet.

Blinden- en slechtzienden

Via de middengolfzenders van RAI Radio 1 werd ook de audiobeschrijvingen voor blinden en slechtzienden voor de televisieprogramma’s van RAI1, RAI2 en RAI3 uitgezonden. Deze audiobeschrijvingen blijven beschikbaar via de zogenaamde tweede audiotrack van de genoemde televisiezenders via DVB-T en satelliet.

Overigens stopte de RAI in 2004 al de middengolfuitzendingen van Rai Radio 2