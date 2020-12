Rámon en Mark gaan avondshow ‘VRIJ’ maken op 3FM

Ramon Verkoeijen gaat samen met Mark van der Molen de avondshow VRIJ en op vrijdagavond de Boem Boem Disco Show maken op NPO 3FM. Dit bericht BNNVARA in een persbericht.

Volledig terug

Rámon Verkoeijen is in het nieuwe jaar weer volledig terug op 3FM. Samen met Mark van der Molen maakt hij de nieuwe avondshow VRIJ. Het radioduo begint in hun nieuwe show iedere dag blanco en vult samen met de luisteraar het avondprogramma in. Van muziek tot aan de onderwerpen die langskomen. VRIJ is vanaf maandag 4 januari van maandag tot en met donderdag te horen van 19.00-21.00 uur bij BNNVARA op 3FM.

“Nieuw programma”

Mark: ‘Met de terugkeer van Rámon hebben we besloten samen een nieuw programma te bedenken. Ons avondprogramma VRIJ wordt ‘vrije’ radio, maar dan echt. We gaan terug naar de basis van het radio maken. Alle liedjes handmatig gekozen, door ons of de luisteraar. Maar ook de onderwerpen en zelfs de jingles en achtergrondmuziek. Waarom tot vrijdagmiddag wachten als je donderdagavond al bij ons de VrijBorrel hebt?’

Rámon: ‘Ik verheug me er enorm op om weer samen met Mark terug te zijn op de radio en dan ook nog een programma maken waarin alles blanco start. Geen playlist, geen draaiboek. Alleen maar, Mark, de luisteraar en ik met wie we de muziek gaan uitzoeken en alles bespreken. Super puur en naakt. We moeten nog aan de bak!’

Boem Boem Disco Show

Daarnaast maakt Rámon vanaf 1 januari elke vrijdagavond de Boem Boem Disco Show. Dit is een Vlaams format, dat vol zit met unieke muziek: 20 elektronische tracks in een uur. In deze show laat Rámon horen dat er veel overeenkomsten zijn tussen de sounds uit de 80’s en nu. De Boem Boem Disco Show is vanaf vrijdag 1 januari elke vrijdag te horen van 22.00-00.00 uur bij BNNVARA op 3FM.