Rechtbank: “Oordeel Commissariaat over NPO SterrenNL terecht”

Volgens de rechtbank Midden-Nederland heeft het Commissariaat voor de Media terecht geoordeeld niet bevoegd te zijn om handhavend op te treden tegen het Concessiebeleidsplan van de NPO. Dit bericht het Commissariaat voor de Media op haar website.

Handhavingsverzoek

Met het handhavingsverzoek dat RadioCorp, eigenaar van radiozenders 100%NL en SLAM!, bij het Commissariaat voor de Media had ingediend, werd het Commissariaat verzocht om handhavend op te treden tegen de NPO. De NPO heeft er namelijk voor gekozen om de muziekzender SterrenNL niet langer via NPO Radio 2 uit te zenden, maar via NPO Radio 5.

Volgens RadioCorp betekent deze wijziging dat de NPO opnieuw goedkeuring moet vragen aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister moet dan beoordelen of SterrenNL binnen de publieke taakopdracht van de NPO past. RadioCorp meent dat dat niet het geval is.

Ongegrond

De rechtbank oordeelt dat het beroep van RadioCorp ongegrond is. De NPO mag dus met SterrenNL media-aanbod via NPO Radio 5 verspreiden.