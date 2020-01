RvS: NPO mag SterrenNL blijven uitzenden via DAB+

De NPO mag het themakanaal SterrenNL blijven uitzenden via de digitale ether (DAB+). Dit heeft de Raad van State van besloten. RadioCorp, het moederbedrijf achter de radiozenders 100% NL en Slam!, heeft in langdurige juridische procedures geprobeerd de uitzending van de themazender van de NPO via de digitale ether te laten beëindigen.

Streep door uitspraken rechtbank

De Raad van State heeft met de uitspraak twee eerdere uitspraken van de Rechtbank van Midden-Nederland. vernietigd. De zaak ging er om dat RadioCorp van mening is dat het Commissariaat voor de Media sinds 2016 weigerde op te treden tegen de DAB+ uitzending van dit themakanaal. Tevens stelt RadioCorp stelt dat aparte toestemming voor uitzending via DAB+ benodigd is omdat daar distributieschaarste bestaat.

Bestaand kanaal

Volgens de Raad van State was SterrenNL een bestaand kanaal toen de uitzendingen via DAB+ zijn gestart. Daarnaast is het gebruik van het DAB+-kanaal van de NPO exclusief voor radiozenders van de publieke omroep aldus de Raad van State. Er kan dus volgens het rechtsorgaan geen sprake zijn van frequentieschaarste.

De gehele uitspraak vind je hier.