De televisieprogramma’s van de regionale publieke omroep zijn net als de afgelopen jaren ook de komende jaren bij NLZIET te bekijken. Het gaat om de live- en replaystreams van alle dertien regionale omroepen. NLZIET is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa TV. Ook de programma’s van de dertien regionale omroepen zijn bij NLZIET (terug) te kijken.

Ambitie

De samenwerking van NLZIET en de regionale omroepen sluit aan op de ambitie van het nieuwe kabinet. Jan Müller, bestuurder Regionale Publieke Omroep (RPO): “In het coalitieakkoord schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat ze de maatregelen uit de visiebrief over de toekomst van het mediabestel voortzetten. Bijvoorbeeld het versterken van de samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden. Onze samenwerking met NLZIET sluit volledig aan op deze ambitie.”

Samenwerking

Niels Baas: “De samenwerking tussen NLZIET en de regionale omroep liep al direct vanaf de start zeer voorspoedig en ik ben daarom blij dat we deze ook komende jaren zullen continueren. Het tv-aanbod van NLZIET is dit jaar gegroeid naar boven de 175 duizend programma’s, waarmee we het grootste content aanbod van alle SVOD-platformen in Nederland kunnen bieden. Met het aanbod van alle regionale omroepen blijft NLZIET ook in de toekomst een volwaardig en voordeliger alternatief voor het traditionele tv-abonnement.“