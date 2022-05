Vandaag is op L1 Limburg de Limburgse 100 te beluisteren en Omroep Brabant zendt de Brabantse Top 100 uit.

Brabantse Top 100

Sinds vanmorgen 8 uur is de Brabantse Top 100 te beluisteren op Omroep Brabant. “De honderd mooiste liedjes uit eigen provincie hoor je deze Hemelvaartsdag op dé radiozender van Brabant. De Brabantse Top 100 begint dus om 8.00 uur. Tegen 18.00 uur is de onderhand onbetwiste nummer één, ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, te horen”, aldus de radiozender op haar website. Alle honderd nummers kun je vinden op deze website. Luisteren kan via FM, DAB+, diverse radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Limburgse 100

Op regionale omroep L1 is sinds vanmorgen 8 uur de Limburgse 100 te horen Het is al weer de 26e editie van de lijst. “De 100 allerbeste muzieknummers uit Limburg aller tijden. Limburgstalig, Engelstalig, Duitstalig of zelfs instrumentaal, gekozen door de luisteraars en kijkers van L1. Dat is de Limburgse 100 op L1 Radio, elk jaar op Hemelvaartsdag!“, aldus de regionale omroep. Meer informatie via deze website. Luisteren kan via FM, DAB+, diverse radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Op Omroep Zeeland is deze ochtend de Zeeuwse Top 40 te horen.