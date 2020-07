Regionale radio in de Randstad krijgt betere DAB+-dekking per 1 augustus

De ontvangst van de publieke en commerciële regionale radiozenders via DAB+ in de Randstad wordt per 1 augustus aanstaande verbeterd. Dit heeft de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) aangegeven.

Netwerk

De publieke- en commerciële radiozenders in de Randstad maken gezamenlijk gebruik van een digitaal ethernetwerk dat uitzendt op kanaal 8A. In tegenstelling tot andere regio’s in de rest van Nederland worden er voor dit netwerk in het dichtstbevolkte gebied van Nederland slechts drie steunzenders ingezet met een beperkt vermogen: Rotterdam, Amsterdam en Lopik. Vooral in de regio Den Haag en grote delen van het Groene Hart houdt de ontvangst van het netwerk te wensen over.

Publieke regionale omroepen Radio West en NH (Noord-Holland) hebben zelfs extra DAB+-capaciteit ingehuurd bij de commerciële aanbieder MTVNL. Deze aanbieder heeft wel extra steunzender in de Randstad.

Uitbreiding

Stichting RPO, de overkoepelende organisatie van publieke regionale omroepen in Nederland, heeft eerder deze maand al aangegeven dat het regionale DAB+-netwerk in de Randstad in dit najaar wordt verbeterd.

Per 1 augustus

Stichting RPO bericht nu dat de verbetering al per 1 augustus wordt doorgevoerd. “De dekking van het DAB+ kanaal 8A, waar ook de regionale omroepen gebruik van maken, wordt uitgebreid. Het zendvermogen in Amsterdam, Rotterdam en Lopik worden fors verhoogd en er komen ook twee nieuw opstelpunten bij: In Hilversum en Den Haag.”, aldus Stichting RPO.

Afbeelding

Dekkingskaart per 1 augustus Bron: Stichting RPO