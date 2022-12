Rivierenland Radio breidt haar bereik via de digitale ether (DAB+) verder uit. De radiozender is nu ook te beluisteren in de regio Apeldoorn en de Achterhoek op DAB+ via kanaal 6B en 6D.

Muziekmix

Op Rivierenland Radio hoor je een mix van muziek vanaf de ’70-jaren tot en met de hedendaagse hits. Elke vrijdagmiddag is de Flitsende 50 te beluisteren. Deze hitparade wordt door de luisteraars samengesteld door wekelijks hun favoriete top 5 in te vullen op de website van de Flitsende 50: www.flitsende50.nl Op vrijdag en zaterdag avond van 20 tot 23 uur het programma Club 22 en op zondag avond de ABTT om 19 uur door Ad Bouman en ook op zondag om 23.00 uur een gedichten programma met Joep Gersjes.

DAB+

Sinds december vorig jaar is de radiozender al in delen van Noord-Brabant te beluisteren via DAB+ via kanaal 7B en 6A. Met ingang van deze maand is het bereik verder uitgebreid met de regio’s Apeldoorn en de Achterhoek. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Afbeelding:

DAB+-bereik van Rivierenland Radio