Qmusic benoemt Roland Snoeijer per 1 juli tot nieuwe programmadirecteur van Qmusic. Snoeijer zal in die functie leiding geven aan het programma-team. Ook neemt hij plaats in de directie. Hij volgt Dave Minneboo op die terugkeert naar Talpa Network.

“Schat aan ervaring”

Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic: “Met Roland hebben we een programmadirecteur in huis met een schat aan ervaring en een heldere visie. De afgelopen tijd wist hij Radio 10 als een sterk merk neer te zetten en bijzondere resultaten te behalen. We kijken ernaar uit om onder zijn leiding het marktleiderschap verder te verstevigen.”

“Inspirerende club”

Roland Snoeijer: “De kracht van Qmusic zit in de inspirerende club van creatieve en bevlogen radiomakers met grote ambities. Ik ben heel blij dat ik onderdeel ga uitmaken van het team. Ook verheug ik me erop om de toekomst van Qmusic in het radiolandschap uit te stippelen en mooie nieuwe plannen te maken voor het radioportfolio van DPG Media.”

Roland Snoeijer heeft een flinke staat van dienst binnen de radiowereld. Hij was de afgelopen negen jaar programmadirecteur bij Radio 10 en wist de marktaandelen van deze zender ruim te laten verdrievoudigen. Ook was Snoeijer programmadirecteur bij 100%NL. Verder heeft hij zijn expertise opgebouwd in verschillende functies bij Radio Veronica, NPO Radio 2 en RTL Nederland.