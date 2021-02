Ronald Koeman te zien in docuserie Força Koeman bij Videoland

Ronald Koeman is binnenkort te zien in de docuserie ‘Força Koeman’ bij de streamingdienst Videoland. De docuserie bestaat uit drie delen en is vanaf 17 februari aanstaande te zien bij Videoland.

FC Barcelona

De streamingdienst Videoland volgde Koeman van dichtbij tijdens de overstap als trainer naar FC Barcelona en tijdens zijn eerste maanden als trainer van de Catalaanse club. “Een portret over een droom, nostalgie, familie en liefde voor de stad, dichterbij Ronald Koeman is nog nooit iemand geweest.“, aldus RTL in een persbericht.

Familie en meer

‘Força Koeman’ gaat volgens RTL Nederland niet alleen over de nieuwe sportieve uitdaging, maar ook over Koemans familie, zijn verleden en zijn onvoorwaardelijke liefde voor de stad Barcelona. Van dichtbij wordt één van de grootste transfers van 2020 gevolgd. Geen deur blijft gesloten, vanaf het moment van de ondertekening van zijn contract is elke stap zichtbaar.

De eerste maanden van Koeman gaan ook nog niet over rozen. Het elftal draait niet naar verwachting, Messi dreigt te vertrekken, de club heeft beperkte financiële middelen, de spanning stijgt richting El Classico en er worden verschillende wedstrijden op rij verloren. Naast Ronald zelf komen bijvoorbeeld ook gezinsleden en (oud-)voetballers als Memphis Depay, Giovanni van Bronckhorst en Frenkie de Jong aan het woord.

Vanaf 17 februari

De driedelige docuserie ‘Força Koeman’ wordt geproduceerd door Captains Studio, in samenwerking met Koemans management Wasserman, en is vanaf 17 februari in zijn geheel te zien bij Videoland.

