RTL 7 en Videoland breiden sportaanbod uit met baanwielrennen

Vanaf november aanstaande is het baanwielrennen van de UCI Track Champions League te zien via RTL 7 en Videoland. Dit bericht RTL in een persbericht.

Olympisch succes

Deze Olympische Spelen heeft de Nederlandse baanwielren-equipe de ene na de andere medaille binnengesleept. De afgelopen dagen pakten onder anderen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland Olympisch goud en zilver op het onderdeel sprint. Op het onderdeel keirin wist Lavreysen brons te veroveren en werd Shanne Braspennincx overtuigend Olympisch kampioen. Vanaf 6 november is deze sport, in de gloednieuwe UCI Track Champions League, te zien bij RTL 7 en Videoland.

Nieuwe competitie

De UCI Track Champions League is een nieuwe en innovatieve competitie die bestaat uit zes evenementen. Vier daarvan worden live bij RTL 7 uitgezonden en alle actievolle avonden zijn daarnaast live te zien bij Videoland. Binnen de zes evenementen worden twee onderdelen gefietst: sprint (The Sprint & The Keirin) en endurance (The Elimination & The Scratch). Op zowel het onderdeel sprint als endurance strijden de achttien beste mannen en achttien beste vrouwen van de wereld om de winst. Alle wereldtoppers komen voorbij, waaronder ook de nodige Nederlandse talenten.

