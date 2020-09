RTV Drenthe komt met twee nieuwe online radiokanalen

RTV Drenthe komt in 2021 met twee nieuwe online radiokanalen: Radio Dreents en Bluesradio Drenthe. Dit blijkt uit de begroting voor 2021 van de overkoepelende organisatie van regionale omroepen, stichting RPO.

Radio Dreents

RTV Drenthe wil haar radio-aanbod volgend jaar uitbreiden met twee radiozenders die alleen via Internet te beluisteren zullen zijn: Radio Dreents en Bluesradio Drenthe. Via Radio Dreents zal Drenthse muziek te horen zijn vanaf de jaren 50 tot heden. “Het betreft unieke content die het verdient gehoord te worden voor een breed, geïnteresseerd publiek“, aldus de regionale omroep.

Bluesradio Drenthe

Bluesradio Drenthe zal Drenthse bluesmuziek ten gehore gaan brengen. “Daarnaast kan de muzikale geschiedenis van de blues en de grote Drentse rol daarvan in Nederland worden verteld. Het betreft unieke content die het verdient gehoord te worden voor een geïnteresseerd publiek“, aldus de regionale omroep.

Met de twee radiozenders is investering gemoeid van 8500 euro en de beide radiozenders zullen jaarlijks 3000 euro aan onderhoud kosten.

Omrop Fryslan stopt met Klipklar TV

Omrop Fryslan gaat in 2021 stoppen met een aantal extra online zenders. De online televisiezender Klipklar TV, die clips van Friese popbands uitzendt, gaat verdwijnen. Volgens de regionale omroep is er geen behoefte meer aan een dergelijke zender door de opkomst van andere platformen. De online radiozender Omrop Nonstop van Omrop Fryslan gaat in 2021 verder als Alles Frysk.

Omroep Zeeland: Zeeuwse Top 40 Live Radio verdwijnt

Omroep Zeeland stopt op haar beurt met de online radiozender Zeeuwse Top 40 Live. Volgens de regionale omroep is het bereik van de online radiozender laag, zijn er onvoldoende financiële middelen en ontbreekt het aan voldoende capaciteit om de radiozender “in de lucht te houden”.

Een overzicht van alle online radiozenders van regionale omroepen vind je hier