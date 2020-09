Regionale omroep: meer samenwerking binnen het publieke bestel

De regionale omroepen in Nederland willen meer gaan samenwerken met landelijke en lokale omroepen. Dit blijkt uit het jaarplanvan de Stichting Regionale Publieke Omroep (Stichting RPO) over 2021.

Samenwerking

“Een publiek bestel met betrouwbaar nieuws en een herkenbaar programma-aanbod voor heel Nederland, een journalist in alle dorpen, steden en streken. Al het belangrijkste nieuws van de eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld. Hier willen de regionale omroepen aan werken, met elkaar én in samenwerking met landelijke en lokale omroepen. Het is onderdeel van het jaarplan van de RPO voor 2021“, aldus de Stichting RPO op haar website.

Belangrijke rol

De samenwerking met de NOS heeft volgens Stichting RPO opnieuw zijn kracht bewezen tijdens de coronacrisis. “De regionale omroep heeft zijn belangrijke rollen verder kunnen onderstrepen. Primair om het nieuws te verzorgen door liveblogs, nieuwsupdates op de radio en uitgebreide nieuwsprogramma’s op televisie. Daarnaast zorgt de regionale omroep ook voor verbinding, ontspanning, troost en een luisterend oor.”, aldus de Stichting RPO. De samenwerking met de landelijke omroep wordt vanaf januari verder uitgebreid. Met NPO Regio wordt er op NPO2 van 18.00 tot 20.00 uur een aangesloten blok regionale programmering en het nieuws van de regionale omroep uitgezonden.

Lokale omroepen

De regionale omroep investeert verder volop in de samenwerking met lokale omroepen. Bij deze samenwerking wordt er ingezet op journalistiek om de verschraling van de regionale en lokale journalistiek tegen te gaan. Voor het komende jaar werken NH, Omroep West en Omroep Gelderland aan de uitbouw van een netwerk van de regionale omroep en de lokale omroepen in de regio om op gelijkwaardige basis nieuws en expertise uit te wisselen en het bereik van het lokale nieuws te vergroten.

Het gehele jaarplan van Stichting RPO vind je hier.