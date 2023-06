Maandag lanceert RTV Drenthe Radio Drèents, het eerste volledig Drentstalige online radiostation van Nederland.

Online

Radio Drèents is maandag 3 juli vanaf 12.00 uur beschikbaar via de website van RTV Drenthe.

Op Radio Drèents komen alle vormen van de Drentse muziekcultuur voorbij: van oude luisterliedjes tot Drentse blues en Drents cabaret, van Harm en Roelof tot Daniël Lohues en Skroetbalg. Radio Drèents zendt 24 uur per dag, zeven dagen per week uitsluitend Drentstalige muziek van Drentse artiesten uit.

Welkome aanvulling

“We hebben het Drents hoog in het vaandel. We maken al radio voor een breed publiek met vooral muziek uit de jaren zestig tot tachtig. Dit online radiostation is een welkome aanvulling voor de luisteraars die het specifiek fijn vinden om naar Drentse muziek en cultuur te luisteren. We zijn blij dat we dit in samenwerking met de RPO hebben kunnen realiseren“, aldus Martin van der Veen van RTV Drenthe op de website van de regionale omroep.

Bluesradio Drenthe

In 2021 brachten het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur een positief advies uit. Volgens de Raad draagt Radio Drèents bij aan het versterken van de regionale identiteit en past het bovendien binnen de publieke mediaopdracht van RTV Drenthe. RTV Drenthe heeft daarnaast toestemming gekregen voor Bluesradio Drenthe, dat wordt naar verwachting dit najaar gelanceerd.