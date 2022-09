De publieke lokale omroep van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, RTV Katwijk, breidt haar nieuwsvoorziening fors uit. Dit bericht de omroep op haar website.

Nieuwe programma’s

Ondanks beperkte financiële middelen start de omroep vanaf oktober met nieuwe televisieprogramma’s en dagelijkse nieuwsprogramma’s op de radio. Ook wordt fors geïnvesteerd in de online aanwezigheid van de omroep.

Katwijk NU

Vanaf 1 oktober is, naast elk uur een lokaal nieuwsbulletin en de andere dagelijkse informatieve programma’s, elke werkdag tussen 17.00 en 18.00 uur het nieuwsprogramma Katwijk NU te horen op de radio. In het programma komen de dagelijkse actualiteiten, interviews en reportages voorbij. Die zijn ook online weer terug te luisteren. RTV Magazine op zaterdagmorgen blijft. Zo brengt de omroep zes dagen per week nieuws en achtergronden op de radio.

Televisie

Op televisie start de omroep met twee nieuwe programma’s; politiek en ondernemers. De maandelijkse talkshow Katwijk Live krijgt een iets andere vorm. Andere programma’s als het dagelijkse nieuwsprogramma Katwijk NU en RTV Sport blijven in de lucht.

Online

Online gaat de omroep ook investeren. Zo gaan redacteuren van de verschillende programma’s multimediaal werken. Interviews, reportages en gesprekken zijn niet alleen op radio en televisie te zien en te horen, maar ook op de online kanalen van de omroep zoals de website, Facebook en Instagram.

Stevige ambitie

Nieuwscoördinator Marc Wonnink: ‘We zetten als publieke omroep een stevige ambitie neer. Ik ben ervan overtuigd dat met de mix van vrijwillige medewerkers en de samenwerking met Verhagen Media we de inwoners van onze gemeente nog beter kunnen informeren over hetgeen speelt in onze directe omgeving.’

Fusie van de baan

Vorig jaar waren er nog plannen van een fusie tussen RTV Katwijk en buuromroep BO. Deze fusie werd mei vorig jaar afgeblazen omdat vrijwilligers RTV Katwijk een fusie niet zouden zien zitten.