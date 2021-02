De regionale omroep RTV Rijnmond realiseert in 2020 een enorme groei in online bereikcijfers. Dit bericht de regionale omroep voor Zuid-Holland Zuid in een persbericht.

Jaarcijfers

De online groei van de online bereikcijfers blijkt uit recente jaarcijfers over het totaalbereik van de omroep. Het aantal bezoeken aan de website groeide met maar liefst 73,5 procent tot ruim 70 miljoen. Het aantal bezoeken in de Rijnmond-app groeide met 27,1 procent tot ruim 53 miljoen. Over de volle breedte heeft Rijnmond met alle online kanalen een recordjaar achter de rug. Nooit eerder heeft Rijnmond zoveel mensen in de regio online bediend.

Radio Rijnmond

In 2020 groeit ook Radio Rijnmond in marktaandeel, met 18,8 procent. Dit betekent dat 9,5 procent van alle radioluisteraars in de regio Zuid-Holland Zuid van 10 jaar en ouder op Radio Rijnmond 93.4FM heeft afgestemd. Hiermee is Radio Rijnmond de beste beluisterde nieuwszender in de regio.

“Trots”

“Ontzettend trots zijn wij op dit resultaat”, vertelt Bert Klaver, Algemeen Directeur van Rijnmond. “Natuurlijk zagen we in het begin van de Corona-periode en het vele thuiswerken, dat landelijk de online activiteit overal toenam. Maar nu de situatie redelijk stabiliseert, zien wij nog steeds een sterke stijging in ons online bereik en daar zijn we heel blij mee. Juist in deze bijzondere tijd tonen we daarmee de relevantie van ons als regionale publieke omroep duidelijk aan”.

Eerder bracht regionale omroep Omroep Brabant al naar buiten een recordjaar achter de rug te hebben als het gaat om online bereik.