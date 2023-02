Streamingdienst Viaplay heeft een samenwerking aangekondigd met coureur Nyck de Vries. De Vries zal naast Max Verstappen dit jaar coureur zijn in de Formule 1.

Documentaire

De documentaire Nyck de Vries: Durf te Dromen is vanaf nu te zien op Viaplay. Daarin vertelt de 28-jarige Nederlander over zijn weg vol bijzondere hoogtepunten, maar ook flinke tegenslagen. Daar vertelt hij ook over de totstandkoming van het contract met AlphaTauri en blikt hij uitgebreid vooruit op zijn debuutseizoen bij de renstal uit Faenza.

“Kennis maken”

Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay Nederland: “Aan de vooravond van het nieuwe seizoen willen we de kijkers graag kennis laten maken met de nieuwe Nederlandse Formule 1-coureur. Hij heeft een lang en uniek traject doorlopen om zijn droom waar te maken. Iedereen zal na afloop van Durf te dromen op een nog positievere manier naar Nyck kijken.”

Testdagen Formule 1 live op Viaplay

In het weekeinde van 3 maart is de eerst Grand Prix van dit seizoen te zien. Vanaf donderdag 23 februari wordt er druk getest door de verschillende Formule 1-teams op het circuit van Bahrein.

Deze testdagen zijn live te volgen via Viaplay. Ook alle races van dit seizoen zijn te zien via Viaplay.