Seven FM komt met podcast ‘De man in huis’

De online radiozender Seven FM is gestart met een wekelijkse podcast: De man in huis. De podcast is te beluisteren via de website van de radiozender.

Podcast

De podcast wordt gemaakt door Wilfred en Gerald. Wilfred is directeur van Groot Nieuws Radio en heeft thuis een groot gezin met vijf kinderen. Gerald is naast ondernemer ook vader van drie kinderen. Hoe gaan ze om met deze verschillende aspecten van het leven? Deze week verschijnt de eerste aflevering waarin de mannen hun ervaringen als werkende man met een gezin, hobby’s en veel verantwoordelijkheden delen.

Humor en diepgang

“We vinden het mooi om ons leven te delen en andere mannen te inspireren”, vertelt Gerald in een persbericht. “Met ‘De man in huis’ brengen we onderwerpen dichtbij en zijn we eerlijk over de mooie, maar ook de moeilijke dingen in ons leven”. Wilfred: “We zijn al jaren bevriend en hebben vaak veel lol en goede gesprekken. Die combinatie willen we laten zien.” Gerald vult aan: “Een podcast heeft vaak wel diepgang of humor, maar niet allebei. Wij proberen beiden te combineren. Of dat lukt? Oordeel zelf!”

Seven FM

De Man in huis’ is de eerste podcast van het christelijke radiostation Seven FM. Iedere dinsdag hoor je een nieuwe aflevering via je podcast app. De serie is te beluisteren via www.seven.fm/demaninhuis.

Audio: