Sharid Alles stopt per januari 2022 als zendermanager van NPO 3FM. Dit heeft zij vanochtend bekend gemaakt. Alles begon op 1 juli 2018 als zendermanager bij de jongerenzender van de publieke omroep.

Menno de Boer

Sharids taken worden per januari overgenomen door Menno de Boer. Hij zal worden bijgestaan door Erik van Hengstum in de rol van waarnemend adjunct-zendermanager. Erik zal dit combineren met zijn huidige taken als zakelijk manager bij Directie Audio. In het nieuwe jaar volgt een sollicitatieprocedure voor de definitieve benoeming van een nieuwe zendermanager en adjunct-zendermanager voor NPO 3FM.

In opspraak

Alles raakte eind oktober nog in opspraak toen zij in een uitzending van radio-dj Timur Perlin live op zender ingreep. Timur Perlin wilde een jongen bellen die de geheime locatie van een Maneskin-concert in Amsterdam tegen betaling wilde vrijgeven, maar Alles onderbrak die poging.

