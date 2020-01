SKO: Kijktijd naar televisiezenders in 2019 gelijk gebleven

De Nederlander keek in 2019 gemiddeld 156 minuten per dag televisie (2 uur en 36 minuten); dit is gelijk aan de kijktijd in 2018. Het gaat hier om de kijktijd naar televisiezenders. Dit schrijft Stichting KijkOnderzoek in haar jaarpersbericht over 2019.

Schermtijd

De TV schermtijd ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht was in 2019 192 minuten (3 uur en 12 minuten). Dit is 4 minuten meer dan in 2018. Naast het kijken naar televisiezenders (live en uitgesteld kijken) zit in de TV Schermtijd ook de tijd die wordt besteed aan het bekijken van bijvoorbeeld video on demand diensten (o.a. Netflix, Videoland en Ziggo Movies & Series).

Meest bekeken in 2019

De top 25 van meest bekeken televisieprogramma’s in 2019 wordt aangevoerd door de finale tussen de Verenigde Staten en Nederland van het wereldkampioenschap voetbal voor dames van 7 juli 2019 met 5.482.000 kijkers. De meest bekeken uitzending exclusief sport is De Luizenmoeder van 10 februari 2019 met 5.108.000 kijkers.

De Luizenmoeder

De Luizenmoeder van 17 februari 2019 is het meest uitgesteld bekeken programma met 2.397.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag. Meest bekeken uitzending van het WK damesvoetbal in 2019 De finale tussen de Verenigde Staten en Nederland van 7 juli 2019 is de meest bekeken sportuitzending van 2019 en daarmee de meest bekeken uitzending van het WK damesvoetbal in 2019 met 5.482.000 kijkers. Op de tweede plaats staat de halve finale tussen Nederland en Zweden op 3 juli 2019 met 5.022.000 kijkers.

Marktaandelen zenders

Het marktaandeel in de avond (18:00- 24:00 uur) van de Publieke Omroep daalt van 37,9% naar 37,2%. RTL Nederland daalt van 26,9% naar 26,3% en het marktaandeel van Talpa TV stijgt van 19,7% naar 20,5%. De zender NPO 1 heeft het hoogste marktaandeel, zowel gedurende de dag (23,1%) als de avond (24,2%).