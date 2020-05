Sky Radio is pop-up radiozender Sky Songfestival Hits gestart

Sky Radio is een tijdelijk radiostation gestart dat geheel in het teken staat van het Eurovisie Songfestival: Sky Radio Songfestival Hits.

Afgelast

Het Eurovisie Songfestival zou deze maand plaatsvinden in Nederland maar door de maatregelen rond het coronavirus zal Ahoy te Rotterdam dit jaar leeg bleven. “Het officiële Eurovisie Songfestival laat dus nog een jaar op zich wachten, maar songfestivalliefhebbers kunnen ook in 2020 bij Sky Radio terecht voor de beste en

bekendste Songfestival hits.“, aldus de radiozender.

“Niet te missen”

Het non-stop muziekstation is op 1 mei gestart het online pop-up station ‘Sky Songfestival Hits’. “Hierdoor hoeven diehard fans hun jaarlijkse Songfestival fun niet te missen en alvast lekker in de stemming kunnen komen voor het eenmalige alternatief van het liedjesfestijn, Eurovision: Europe Shine A Light“, aldus de radiozender.

Tot en met eind mei

Sky Songfestival Hits is tot en met 31 mei te beluisteren via Skyradio.nl, via de gratis Sky-app en via deze link. Een overzicht van alle themazenders van Sky Radio vind je hier.

Songfestival Radio heeft uitzendingen gestaakt

Eind vorig jaar was al de tijdelijke radiozender Songfestival Radio gestart met haar uitzendingen via Internet. Doordat het Eurovisie Songfestival dit jaar is afgelast heeft de radiozender eind maart haar uitzendingen gestaakt.

Sociale media: