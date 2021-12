Sinds deze week rijdt de kersttram van Sky Radio weer door de regio Amsterdam. De tram rijdt iedere dag een andere route om zoveel mogelijk mensen het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

Nick en Simon

Nick en Simon hebben maandag op feestelijke wijze de Sky Radio kersttram in Amsterdam geopend. Onder luid applaus knipte het duo een lintje door, waarna de Sky Radio kerstman duizenden lichtjes en dwarrelende sneeuwvlokjes lanceerde. Daarmee werd het startschot gegeven voor het eerste ritje. Het ultieme kerstgevoel werd compleet met een optreden van Nick en Simon, die een akoestische versie van hun nieuwe single ‘Christmas Time With You’ ten gehore brachten.

Sky Radio kersttram

De speciale Sky Radio kersttram rijdt de hele kerstperiode rond in Amsterdam. De tram is voorzien van een gigantische kerstmuts van 2,5 bij 2 meter en meer dan 6000 kerstlampjes. Binnen klinken non-stop de beste kersthits van The Christmas Station om reizigers helemaal in kerststemming te brengen. De tram rijdt iedere dag een andere route om zoveel mogelijk mensen het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

The Christmas Station

Sky Radio 101 FM wordt ieder jaar omgedoopt tot The Christmas Station. Dit jaar is dat gebeurd door ABBA-zanger Björn Ulvaeus. Sindsdien kunnen luisteraars weer de gehele kerstperiode luisteren naar non-stop kersthits.

